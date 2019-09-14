Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ufuk Dilek idaresindeki 06 BR 0792 plakalı otomobil, Kolay kavşağında Fahrettin Keskin'in kullandığı 55 T 4719 plakalı taksi ile Mümin Badır yönetimindeki 55 PN 641 hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada 06 BR 0792 plakalı araçta bulunan Fatma Dilek yaralandı. Dilek, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.