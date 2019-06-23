Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Altınkaymak idaresindeki 55 ABC 135 motosiklet, Gazipaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 61 K 2997 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan Altınkaymak, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA
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