Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erkan Kılıç idaresindeki 55 T 4725 plakalı ticari araç ile Ziver Nişancı'nın kullandığı 55 BH 471 plakalı otomobil, Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada 55 BH 471 plakalı otomobil, kaldırım kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi.
Yaralanan Nişancı, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA