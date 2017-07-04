Bafra'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Motosiklet kazası: 2 yaralı



Kaza, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Kerim Akbaş(29) idaresindeki motosiklet Ağılar yolunda önüne çıkan koyuna çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Kerim Akbaş ve motosiklette bulunan Mustafa Kesmen(35) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bisikletler çarpıştı: 2 ağır yaralı



Kaza, ilçe merkezine 38 kilometre mesafedeki Esençay(Çağşür) Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T'nin(13 ) kullandığı bisikletle H.K.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazalarla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN