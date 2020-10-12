Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
12.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:46
Samsun'un Bafra ilçesinde toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışmaları neticesinde Çayağzı mevkisinde 8 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl ile 15 ay hapis cezaları bulunan K.E. isimli sanık yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı