Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

12.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:46
Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışmaları neticesinde Çayağzı mevkisinde 8 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl ile 15 ay hapis cezaları bulunan K.E. isimli sanık yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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