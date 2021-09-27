Bafra'da tarla okulu çalışması

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında biyolojik ve biyoteknik mücadele ile entegre mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla Samsun'un Bafra Ovası'nda kışlık sebze üretiminde hastalık ve zararlar ile mücadelede örnek çiftçi tarla okulu çalışması yapıldı.

Kaygusuz Mahallesi'nde yapılan örnek çiftçi tarla okulu çalışması programında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, "Biz Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde spektif kullanımını azaltılmasına yönelik bazı faaliyetler sürdürmekteyiz. Çiftçi tarlasında bu kapsamda uyguladığımız bir çalışma. İlaç kullanım nedeniyle ülkemizdeki tarım ürünleri ihracatında son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Rusya pazarından, Avrupa Birliği pazarından ilaç kalıntıları nedeniyle geri döndürülme olayları yaşayabiliyoruz. Ülkede biyolojik ve biyoteknik kapsamında kullanılan tüm ajanları destekliyoruz. Hem materyalleri hem ajanları. Doğada böcekler ve hastalık zararlıları normalde doğal bir denge içerisindedir. İnsanlar bu dengeyi bozdukları zaman böcekler ya da herhangi bir hastalık etkeni insanlara zarar vermeye başlar. Biz biyolojik mücadele kapsamında doğayı dengesi içerinde bırakacak her türlü katkıya destek veriyoruz. Tuzaklar kurarak böceğin davranışlarını değiştirerek tuzaklarda yakalamaya çalışıyoruz ve biz bu tuzakları yaklaşık Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü olarak, tarım il müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü kanalları olarak destekliyoruz. Buna üreticilerimizin rağbet etmesini bekliyoruz" dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, yeni teknolojilerin, biyolojik mücadelenin, doğal mücadelenin artık tarımda olmazsa olmaz olduğunu çiftçilerin anlaması gerektiğini söyledi.

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber ve Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in konuşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlı müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından kışlık sebze üretiminde hastalık ve zararlar ile mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise yaptığı açıklamada, "Tarla okulunun amacı uzmanlarla çiftçilerimizi bir araya getirip bunları bilgilendirip bilinçlendirilmesini sağlamak. Samsun ilimizde de kışlık sebzede hastalık ve zararlılarla mücadele kısmında biz tarla okulu açtık. Buradaki amaç şu bir kimyasal mücadele yapılmadan yani ilaç kullanılmadan biyolojik mücadele ile veya biyoteknik mücadeleyle, kültürel önlemlerle sebzemizi nasıl yetiştirebiliriz. Diyelim ki bu eşik geçildi. Kimyasal mücadele gerekiyor ne kadar ilaç kullanılmalı, hangi eşikte kullanılmalı bununla ilgili uzmanlarımız tarafından çiftçilerimizin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi sağlanması aynı zamanda toplam 330 bin ton gibi bir kışlık sebzenin üretildiği Bafra Ovamızda ürünle tüketicinin sağlıklı bir şekilde buluşmasını, güvenilir bir sebzeyle buluşulmasını sağlamak. Hem Karadeniz Tarımsal Araştırma Endüstrimizde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce çiftçilerimiz bilgilendirilecek. Yapışkan tuzaklarla gerek zararlıların biyolojik ve biyoteknik mücadele ve entegre mücadelenin artırılması ile ilgili burada sebze alanlarımızda ilaç kullanmadan üretimin sağlanması" ifadelerini kullandı. - SAMSUN