Bafra'da Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı.

Bafra Öğretmenevinde ilçe merkezinde ve kırsal mahalleri temsilen 75 muhtarın katıldığı mütevelli heyetinin belirlenmesi için yapılan seçimde, Yağmurca Mahallesi Muhtarı Salih Karataş ve Yeşilyazı Mahallesi Muhtarı Osman Naci Karagöl oy birliği ile mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı. - SAMSUN