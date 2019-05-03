Bafra'da "Spor Şenliği"

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Spor Şenliği" düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Kaymakam Ahmet Adanur, "Hepimizin bildiği gibi bu yıl kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve Samsun'da İlkadım'dan mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı. Tabii, bütün Türkiye'de 100. yıl etkinlikleri yapılıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışından sonra Havza, Amasya, Sivas, Erzurum çeşitli kongreler ve genelgeler Kurtuluş Savaşı'nın zihnini hazırlayan birçok toplantı ve arkada güç oluşturma çalışmalarının yapıldığı şehirler. Bunların başlangıcının ilk adımının atıldığı yer, İlkadım ilçemizin de adından anlaşılacağı gibi Samsun. 100 yıl önceye doğru yolculuk yapılması mutluluk vesilesi. Sokakta çeşitli spor etkinlikleriyle birlikte 100 yıl önceye bir gönderme, oradan bir feyiz alma, manevi olarak da bir taraftan güçlenirken bir taraftan da geleceğe umutla bakabilmenin hazını yaşamak, ileriye doğru en azından mutlu bir şekilde bakabilmek için buradayız" dedi.

Kaymakam Adanur'un konuşmasının ardından çeşitli spor branşlarında Türkiye şampiyonalarında derece alan sporculara madalya verildi. Halk oyunları gösterileriyle devam eden şenlik sporcuların Atatürk Bulvarı'nda kendi dallarında yaptıkları gösterilerle son buldu. Kaymakam Ahmet Adanur ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç penaltı atıp, tenis oynayarak spor şenliğine renk kattı.

Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA