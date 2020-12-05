Bafra'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Bafra'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

05.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:24
Bafra'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Samsun, yeni tip koronaviüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Samsun, yeni tip koronaviüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Dün akşam saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Bafra'da da yollar ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında kentte sessizlik hakim olurken, şehrin en işlek yerleri olan Gençlik Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu Samsun-Sinop kara yolunda ise az sayıda araç geçişinin olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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