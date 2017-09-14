Bafra'da Silahlı Kavga: 1yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ender E. ile Hasan K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Hasan K. tabancayla ayağından vurularak yaralandı.



Hasan K, 112 Acil Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olayın ardından kaçan Ender E'nin yakalanması için çalışma başlattı.