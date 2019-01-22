Bafra'da Silahla Yaralama
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Mevlana Mahallesi, Esin Sokak'ta Hamican Ç, tartıştığı Osman D'yi tabancayla ayağından vurdu.
Hamican Ç. olay yerinden kaçtı.
Yaralı Osman D,112 ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından yaralı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Hamican Ç. kullandığı silahla Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Kaynak: AA