Bafra'da Silahla 2 Kardeşi Yaralayan Şahıs Tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde çıkan tartışma sonucunda Sinan ve Cengizhan C. (17) kardeşleri silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Samet Ö., polise teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Ö. tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN