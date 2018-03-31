Bafra'da Şehitler İçin 83'üncü Mevlit

Samsun Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programının 83'üncüsü dernek binasında gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak yapılan programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, mart ayında şehit olan P. Onb. Ünal Ocak, P. Onb. Kadir Kara, P. Onb. Coşkun Kapancı ve tüm şehitler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerin ruhuna hediye edildi.

Programa Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Hakan Eroğlu, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. - SAMSUN