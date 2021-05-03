Bafra'da şehir merkezinde denetimler sıklaştı
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Bafra'da şehir merkezinde denetimler sıklaştı

Bafra'da şehir merkezinde denetimler sıklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde itibaren bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde itibaren bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın başlamasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktalarında araçları ve yayaları kontrol eden polisler, izin belgelerini kontrol etti. Kontrol noktalarında ve ilçe merkezinde açık olmaması gereken iş yerlerine yönelik sıkı denetimler yapılırken, muafiyeti bulunmayanlara idari para cezası yazılması için tutanak tutuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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