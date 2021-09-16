SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA - Haberler
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SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerleri su bastı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerleri su bastı. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu'nda da eğitime ara verildi.

Samsun'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Lise Caddesi'ndeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'na da su bastı. Öğrenciler sınıflara giremeyince iki okulda da eğitime 1 gün ara verildi. Öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dolan suyu boşaltmak için okullarda tahliye işlemine başladı.

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA
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Haber: SAMSUN'DA SAĞANAK SONRASI İKİ OKULDA EĞİTİME ARA - Haberler
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