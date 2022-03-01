Bafra'da ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi - Haberler

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Bafra'da ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bafra'da ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 550 mermi ele geçirildi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 550 mermi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğünün yaptığı istihbari çalışma neticesinde Doğanca Mahallesi'nde D.K isimli şahsın evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 550 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Samsun, Bafra, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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