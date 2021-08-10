Bafra'da 'rayiç belgesi' protokolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bafra'da 'rayiç belgesi' protokolü

Bafra'da 'rayiç belgesi' protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bafra Belediyesi tarafından verilen emlak rayiç değeri belgesi hizmeti, Bafra Belediye Başkanlığı ile Bafra Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle doğrudan Bafra Tapu Müdürlüğü'nden de alınabilecek.

Bafra Belediyesi tarafından verilen emlak rayiç değeri belgesi hizmeti, Bafra Belediye Başkanlığı ile Bafra Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle doğrudan Bafra Tapu Müdürlüğü'nden de alınabilecek.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Tapu Müdürü İsmail Karataş arasında protokol imzalandı. Başkan Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız protokol gereği; belediyeye vadesi geçmiş borcu bulunmaması şartı ile emlak rayiç değeri belgesi, tapu müdürlüğü tarafından da vatandaşlara verilebilecek. Yapılan protokolle, tapu müdürlükleri ve belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve güvenli sunulması hedefleniyor. Protokolün hayata geçmesiyle birlikte, hem tapu müdürlüğündeki hem de belediyede ki iş yoğunluğu azalarak işlem süresi kısalmış olacak. Elektronik ortamda yapılabilecek işlemlerle personelin iş yükü azaltılarak, çalışan ve vatandaş memnuniyeti sağlanacak. Böylece tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elde alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybı ortadan kaldırılarak, bu belgenin güvenli elektronik ortamdan temin edilmesi sağlanacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Caner Erkin Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bafra'da 'rayiç belgesi' protokolü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 17:50:58. #1.15#

title