Bafra'da "Poşete Hayır" Defilesi

Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerince, poşetin doğaya ve canlılara verdiği zarara dikkati çekmek amacıyla "poşete hayır" defilesi gerçekleştirildi.

Lisenin 10/D sınıfı öğrencileri, Almanca öğretmeni Gül Yılmaz önderliğinde "Beni poşetlemeyin, nefesimi Kesmeyin" sloganıyla "poşete hayır" defilesi düzenledi.

Poşetlerden tasarlanmış kıyafetler, öğrenciler tarafından sinevizyon sunumu eşliğinde podyumda sahnelendi.



Okul müdürü Yıldıray Baş, poşetlerin doğaya ve canlılara verdiği zarar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Plastik poşet kullanımının yerine geri dönüşümü kolay, doğaya ve canlılara zarar vermeyen kese kağıtları ile bez torbaların kullanımının önemine değindiklerini anlatan Baş, "Çok hoş, akılda kalıcı ve dikkat çekici defile düzenledik. Defilenin gerçekleşmesini sağlayan öğrencilerime ve Almanca öğretmenimiz Gül Yılmaz'a teşekkür ederim." dedi.



Daha sonra öğretmenler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaynak: AA