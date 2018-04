Bafra'da Polis Haftası

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinlikler, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Demirci, "173 yıllık tarihinin her sayfasını şan şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ve bugünde aynı yüksek vatanseverlik ruhu heyecanıyla ülkemizin dört bir yanında hatta sınır ötesinde yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlılığı içinde yoluna devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatının bir mensubu olmaktan daima onur duyuyor ve tüm mesai arkadaşlarımın aynı gurur ve heyecanı taşıdığına inanıyorum. Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu güveni zedelememek ve onlara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek öncelikli düşüncelerimizdendir" dedi.

Kaymakam Ali Fuat Türkel de yaptığı konuşmada Polis Haftası'nı kutladı. Konuşmaların ardından protokol tarafından başarılı polislere belgeleri verildi. Belge töreninden sonra program İlçe Emniyet Müdürlüğünde verilen ikramla son buldu.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karadeniz, daire amirleri ve polisler katıldı. - SAMSUN