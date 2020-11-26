Pazar yerlerinde korona virüs denetimi

Pazar yerlerinde korona virüs denetimi Samsun'un Bafra ilçesinde pazar yerlerinde korona virüs denetimleri sürüyor.

Pazar yerlerinde korona virüs denetimi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde pazar yerlerinde korona virüs denetimleri sürüyor.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, pazar yerinde yapılan denetimleri yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kapalı Büyük Pazar Yeri Esnaf Odası tarafından sağlıklı gıda satışı ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilmesi için pazar yerinde satış yapan 500'e yakın esnafın HES kodları toplanarak her gün sorguları yapılıyor. Pazara alışverişe gelen vatandaşların zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken, polis ekipleri tarafından da HES kodları kontrol ediliyor. HES kodu olmayan vatandaşların ise polis ekiplerince HES kodu almasına yardımcı olunuyor. Yapılan uygulamaları yerinde inceleyen Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet ettiler.

Uygulamadan memnun olan pazar esnafı Yaşar Aytekin, "Önlemler şu an için yeterli. Biz de kendi sağlığımızdan korkuyorduk. Dışardan gelen müşterilerden bize bulaşıyordu. Kontrollerin yapılması iyi oldu. Bu iş çözülene kadar böyle devam edecek" dedi.

Pazar esnaflarından Keriman Kaplan, "Pazarda hep aynı kapıları açıyorlar, bazı kapılar kapalı. Bütün yoğunluk oradan giriyor, oradan çıkıyor. Ben sabahtan beri 10 tane marul satamadım. Burada yediğim birer simitle akşama kadar bekliyorum. Mevlana Mahallesi'nde duruyorum, 2 dolmuş parası veriyorum, ne yapabilirim. 2 çocuğum üniversitede okuyor. Adam orada 5 ton mal satıyor, ben burada 2 marulu satamıyorum. Kapıları dönüşümlü açsınlar" şeklinde şikayetini dile getirdi.

Pazar denetimlerinin sıkı bir şekilde süreceğini ifade eden Kaymakam Ertürkmen, "Bu pazarın şöyle bir özelliği var: Yaklaşık 500 pazar esnafı var. Günlük HES kodları odamız tarafından yapılıyor. Bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu mücadele sadece bizim değil halkın, vatandaşların özellikle meslek örgütlerinin de bunu yürümesi lazım. Bu bilinçte olan odamız buna el attı, bir sorumluluk aldı. 500'e yakın esnafımızın HES kodlarını topladı ve günlük sorgulamalarını yapıyor. Riskli olan esnafımız varsa onların denetimini yapıyor. Salgınla mücadelemize destek veriyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi burada salgınla mücadelemizde esnafımızın bunu benimsiyor, bu mücadeleye katkı veriyor. Herkes gönüllü olarak HES kodlarını aldılar ve odamıza gönüllü olarak bildirdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu uygulamamıza bakkallar odamız da başlayacak. Onlarda da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. 200'ün üstünde bakkal esnafımız da HES kodlarını aldılar. Şu anda sisteme yüklüyorlar. Amacımız daha sağlıklı gıdaya sahip olmak. Gönül rahatlığıyla alışverişimi sürdürebilmek. Hem esnafımızın hem de vatandaşımız yüzü gülsün" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Pazar yerimizde başlattığımız yeni bir uygulama. Hem içerde satış yapan esnaf arkadaşlarımızı hem pazar yerine giren vatandaşlar üzerinde kontroller yapıyoruz. Bu bizim vatandaşımızın, halkımızın güvenliği için. İçeride satış yapan esnaflarımız da komşusundan ve kendisinden emin olmuş oluyor. Alışveriş yapmaya girenler için de aynı işlemi yapıyoruz. Bu kontrol sayesinde bu virüsü en aza indirmeye çalışacağız. Resmi kurumlarımızda zaten bu uygulama vardı. Şimdi bu uygulamayı pazar yerinde odalarımızla beraber başladık" diye konuştu.

"Pazarda bulunan kapıları dönüşümlü olarak açacağız"

Başkan Kılıç, "İki tane ana kapı açık. Giriş ve çıkış iki kapıdan da yapılabiliyor. Pazar yerimizin diğer noktalarında olan esnaflarımız mağdur olduklarını iddia ediyorlar. Önümüzdeki hafta kaymakamımızla beraber karar verip belki çaprazlama açarak o esnaf arkadaşlarımızın da mağduriyetini gidereceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY