Bafra'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

Bafra'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bafra'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mürsel Er (40) idaresindeki 55 D 4507 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Altınyaprak Mahallesi mevkisinde Aytaç Ş'nin (22) kullandığı plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletten düşerek yaralanan Şahin, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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