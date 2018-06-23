Bafra'da Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mürsel Er (40) idaresindeki 55 D 4507 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Altınyaprak Mahallesi mevkisinde Aytaç Ş'nin (22) kullandığı plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletten düşerek yaralanan Şahin, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.