Bafra'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Kızılırmak Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmaya 35 okul katıldı.
Yarışma sonucunda Bafra Açı Ortaokulu birinci, Bafra Özel Gençlik Koleji Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Yarışma sonunda dereceye giren okulların öğrencilerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından plaket verildi.