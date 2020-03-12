Bafra'da okullar tedbir amaçlı dezenfekte edildi
Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul içinde dezenfekte çalışmaları - BafraTürkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.
12.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:19
Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Okul içinde dezenfekte çalışmaları - Bafra
Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi. Samsun'da önlemler kapsamında, mescitlerde ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda sınıf, koridorlar, kantin başta olmak üzere tuvaletler, oyun alanları, kapı kolları gibi pek çok yer dezenfekte ediliyor.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bafra'da okullar tedbir amaçlı dezenfekte edildi