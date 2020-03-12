Bafra'da okullar tedbir amaçlı dezenfekte edildi Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul içinde dezenfekte çalışmaları - BafraTürkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Okul içinde dezenfekte çalışmaları - Bafra

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi. Samsun'da önlemler kapsamında, mescitlerde ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda sınıf, koridorlar, kantin başta olmak üzere tuvaletler, oyun alanları, kapı kolları gibi pek çok yer dezenfekte ediliyor.

Kaynak: AA