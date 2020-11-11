Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Sarıçevre Mahallesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerince defne ve çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Ertürkmen, alanın adının bundan sonra Karabağ Orman Sahası olmasına karar verdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol