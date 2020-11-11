Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

11.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:48
Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Sarıçevre Mahallesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerince defne ve çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Ertürkmen, alanın adının bundan sonra Karabağ Orman Sahası olmasına karar verdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

İlgili Haberler

İç Anadolu'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği
İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği
'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Şarkışla - SİVAS
"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Şarkışla - SİVAS
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Berat Albayrak Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah İlker Aksum Timur Selçuk Hazar Ergüçlü
Spor Şenol Güneş Mehmet Topal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Bursa Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:54:55. #1.15#
title