Bafra'da Mezarlık Aydınlatmalarının Kabloları Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde mezarlığı aydınlatan led lambaların kabloları çalındı.

Olay, Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece Hilmi Bayrak Camisi tarafındaki led lambaların yanmadığını fark eden mezarlık görevlileri arıza olabileceğini düşünerek belediye arıza ekiplerine durumu bildirdi. Belediye görevlileri elektrik arızasını gidermek için geldiklerinde gerçek ortaya çıktı. Görevliler de durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada gece yanan led lambalara ait 100 metre kablonun çalındığını tespit etti.

Polis, kabloları çalan hırsız veye hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA