Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı

17.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:55
Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan lüks otomobilin şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan lüks otomobilin şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Şubat tarihinde Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir galeriye camı açarak giren kimliği belirsiz bir kişi, sıfır kilometre 2020 model Volkswagen Tiguan aracın kontak anahtarını aldıktan sonra, galerinin önünde bulunan araçla birlikte ortadan kaybolmuştu. İş yeri sahibinin arkadaşı galerinin önünden geçerken aracı göremeyince haber vermesi üzere iş yerine gelen galeri sahibi polisi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iş yerinin laptopunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı aracı bulmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir gün sonra aynı model iki aracın plakalarının çalındığını tespit etti.

Çalınan plakalar üzerinden araştırmalarını yürüten ekipler çalınan aracın İstanbul'da olduğunu belirledi. İstanbul'da olduğu tespit edilen çalıntı araç 12 gün sonra Kartal'da terk edilmiş bir vaziyette bulundu. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın kimliğini belirledi. Polis ekipleri kimliği belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlığı ekipleri bir hafta önce ismi belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi Metehan O'nun İstanbul'dan Bafra'ya geleceği bilgisini aldı. Yakakent ilçesinde Samsun-Sinop karayolunda yolu kesen İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri ile Metehan O'nun kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda ilçe merkezinde şüpheli şahıs kullandığı otomobili terk ederek izini kaybettirdi.

Kaçan şahsın Bafra'da olabileceği bilgisi üzere çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri pazartesi akşamı şahsın Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli şahsın kaldığı Bahçelievler Bahçeli 4. Sokak'ta saklandığı evi çembere aldı. Çembere alınan evde arama yapan ekipler şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Masası ekiplerine teslim etti. Samsun'a götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahsın 7 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Birol Güven Türkan Şoray Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:57:03. #1.16#
title