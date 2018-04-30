Bafra'da Liselerarası Bilgi Yarışması Düzenlendi
Bafra ilçesinde lise öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.
Bafra ilçesinde lise öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.
Kızılırmak Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen yarışmaya 18 okul katıldı.
Yarışmada, Bafra Anadolu Lisesi 170 puanla birinci, Bafra Fen Lisesi 160 puanla ikinci, Özel Mavi Aday Anadolu Lisesi ise 150 puanla üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere, Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından madalya ve kupa verildi.
Yarışma birincisi okulun Samsun'da gerçekleştirilecek liselerarası bilgi yarışmasında Bafra'yı temsil edeceği belirtildi.