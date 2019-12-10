Bafra'da lise öğrencileri çevre temizliği yaptı
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Bafra'da lise öğrencileri çevre temizliği yaptı

Bafra İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre temizliği yaptı.

10.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:16
Bafra'da lise öğrencileri çevre temizliği yaptı

İbn-i Mesleki ve Teknik öğrencileri, çevre temizliği yaptı.

Sağlık hizmetleri Öğretmeni Semra Dağlı öncülüğünde çocuklara temizliğin önemini aktarmak için 'nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Dağlı, etkinlikle çocuklara temizlik ve çevre bilincini aşılamayı amaçladıklarını belirterek, çevrenin korunması gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler de etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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