Bafra'da Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde müftülük ile Gençlik Kültür Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen Kur'an kursları arası futbol turnuvası sona erdi.

Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, Çinili Cami Kur'an kursu ile Kavakpınar Cami Kur'an kursu arasında oynanan final müsabakasının ardından yaptığı konuşmada, turnuvayı çocukların bir yandan Kur'an öğrenirken bir yandan da eğlenmelerini sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Emeği geçenleri tebrik eden Kayar, "Turnuva ile amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çocuklarımız hem Kur'an okumayı öğrendiler hem de spor yaptılar. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Turnuva sonunda dereceye girenlere Bafra Belediye Başkanı Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Hatipoğlu tarafından ödülleri takdim edildi.