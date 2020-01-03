Bafra'da kubar esrar ele geçirildi

03.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:16

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik köpeği ile yapılan aramada 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince ilçe merkezi Emirefendi Mahallesi'nde A.Y isimli şahsın evinde detektör köpekle yapılan aramada 100 gram kubar esrar maddesi ile ses tabancasından çevrilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA