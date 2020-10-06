Bafra'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip konoravinüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son iki haftada kurallara uymayan 8 iş yeri ve 100 kişiye 119 bin 182 lira ceza kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip konoravinüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son iki haftada kurallara uymayan 8 iş yeri ve 100 kişiye 119 bin 182 lira ceza kesildi.

İlçede 18 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kurallara uymayan 4 iş yerine 12 bin 720 lira, iş yerinde sosyal mesafeye uyulmayan 3 iş yerine 9 bin 540 lira, iş yerinde tanıtıcı ve bilgilendirici afiş asmayan 1 iş yerine 3 bin 180 lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 54 kişiye 42 bin 606 lira, maske takmayan 17 kişiye 15 bin 300 lira, kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye 15 bin 780 lira, izinsiz düğün merasimi düzenleyen 2 kişiye 7 bin 360 lira, toplu taşıma araçları ile ilgili hijyen şartlarını yerine getirmeyen 4 ticari taksi sahibine 3 bin 156 lira, filyasyon tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 540 TL ceza yazıldı.

Filyasyon tedbirlerine uymayan 5 kişi ise haklarında adli işlem uygulanıp Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol