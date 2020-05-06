Bafra'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye para cezası
06.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:00
Bafra Kaymakamlığı, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye para cezası uyguladı.
Bafra Kaymakamlığı, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye para cezası uyguladı.
İlçede, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve yasaklar için denetimler sürüyor.
Denetimler kapsamında, sokağa çıkma, maske takmama, iş yeri açma gibi Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 22 bin 953 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA