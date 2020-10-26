Bafra'da korona ile mücadele
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Bafra'da korona ile mücadele

26.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:39
Bafra'da korona ile mücadele

Bafra Belediyesi korona virüsü salgınına karşı ilçe genelindeki işletmelerde hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Bafra Belediyesi korona virüsü salgınına karşı ilçe genelindeki işletmelerde hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında düğün salonları, berberler, kuaförler ve lunaparklarda düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. İlçede gıda üretim ve satışı yapan market, fırın, pastane gibi işletmeler denetlenerek, maske, mesafe ve temizlik konularına uyulup uyulmadığı da kontrol ediliyor. Ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerini de inceleyen ekipler, aynı zamanda sebze ve meyve satışı yapan işletmelerde ürünlerin nasıl muhafaza edileceği konusunda da bilgilendirme yapıyor.

"Halkımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için çalışıyoruz"

İlçe halkının sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla işletmelere yönelik denetimlerin devam ettiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla günlük yaşantılarına devam edebilmeleri için denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimiz. Ekiplerimiz, işletmelere yönelik denetimlerinde hijyen koşullarının yanı sıra, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerinin de kontrolünü yapıyor. Hem vatandaşlarımızdan hem esnafımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyeni artık hayatımızın bir parçası olarak kabul etmesi ve kurallara uyması" dedi.

Öte yandan Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki başta pazar yerleri ve kamu binaları olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor - SAMSUN

Bafra'da korona ile mücadele
Bafra'da korona ile mücadele
Bafra'da korona ile mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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