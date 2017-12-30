Bafra'da Köprü Çalışması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra ilçesinde yapımı süren Fener-Koşu Köprüsü inşaatını inceledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve AK Parti İl Teşkilatı ile ilçede inşa edilen Fener-Koşu Köprüsü'nü gezdi.



Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Kızılırmak'ın iki yakasını bir araya getireceklerini belirterek daha önce Türbe-Kalaycılı Köprüsü'nü yaptıklarını hatırlattı.



Samsun'un sorunlarının çözüldüğünü gördükçe mutlu olduklarını aktaran Yılmaz, "İlçemizdeki ikinci köprü de artık bitmiş durumda. Yapılan bu köprüler ile Baframızın katma değeri arttı." dedi.



Koşu ve Fener mahalleri arasına yapılan 11 ayaklı köprünün 2,5 milyon lira maliyetli olduğunu açıklayan Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasıyla Bafra üreticisinin büyük oranda rahatlayacağını ve yol masraflarının düşeceğini kaydetti.