Bafra'da kısıtlamalara uymayan 37 şahsa 66 bin 633 lira para cezası
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Bafra'da kısıtlamalara uymayan 37 şahsa 66 bin 633 lira para cezası

14.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:21
Bafra'da kısıtlamalara uymayan 37 şahsa 66 bin 633 lira para cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 şahsa toplanda 66 bin 633 lira para cezası kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 şahsa toplanda 66 bin 633 lira para cezası kesildi.

İlçe genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri ve kontroller esnasında kısıtlamayı ihlal eden toplam 37 şahıs hakkında 66 bin 633 TL idari para cezası uygulandı. 11 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık günü saat 05.00'te biten hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde yapılan uygulamalarda 172 araç, 173 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 35 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 61 bin 89 TL idari para cezası kesildi. 2 araç sürücüsüne trafik yönünden 5 bin 544 TL idari para cezası uygulandı. Bir şahıstan bir adet ruhsatsız tabanca elde geçirildi. Şahıs hakkında 6136 SKM'den adli işlem yapıldı.

İlçemiz genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri ve kontrolleri esnasında kısıtlamayı ihlal eden toplam 37 şahıs hakkında 66 bin 633 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Bafra'da kısıtlamalara uymayan 37 şahsa 66 bin 633 lira para cezası
Bafra'da kısıtlamalara uymayan 37 şahsa 66 bin 633 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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