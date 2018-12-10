Bafra'da Kış Lastiği Denetimi

Samsun Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri kış lastiği denetiminde bulundu.

Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolunun, Bafra ilçe girişindeki kontrol noktasında trafik denetimi yapıldı. Kış lastiği uygulaması konusunda sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, tır, otobüs, minibüs ve diğer ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaparak trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendirdi. Hız sınırını aşan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık 2018 tarihinde başladığı ve 1 Nisan 2019 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi. - SAMSUN