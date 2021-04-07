Bafra'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı
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Bafra'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bafra'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

16 ayrı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak üzere 17 ayrı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin 140 TL para cezası bulunan Mehmet B. (32) Fatih Mahallesi Kale Sokak üzerinde, 6136 SKM ve başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası ve 500 TL para cezası bulunan E.D. (35) Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.B.(25) Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde ve tehdit ve basit yaralama suçlarından 10 ay hapis cezası bulunan M.D. (49), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezeavine gönderildi. - SAMSUN

Bafra'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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