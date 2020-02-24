Bafra'da kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kepengine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kepengine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Tekel Caddesi'nde bir dükkanın kepengine sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İş yeri sahibine haber veren esnaf, kediyi çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kepenk kesilerek kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.