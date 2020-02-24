Bafra'da kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Bafra'da kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kepengine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

24.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:38
Bafra'da kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

'un ilçesinde bir iş yerinin kepengine sıkışan kedi, ekiplerince çıkartıldı.

Caddesi'nde bir dükkanın kepengine sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibine veren esnaf, kediyi çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi.

ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kepenk kesilerek kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA
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