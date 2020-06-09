Bafra'da kaza: 4 yaralı
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Bafra'da kaza: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bafra'da kaza: 4 yaralı
09.06.2020 01:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 02:36

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hüseyin Kumaş(24) idaresindeki 67 UE 394 otomobil, önünde giden Senai Önder'in (59) kullandığı 55 JN 565 hafif ticari araca arkadan çarptı. Otomobil bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen bir araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Otomobilin çarptığı araç da yola devrildi. Kazada araç sürücüleri Senai Önder ve Hüseyin Kumaş ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mahmut Aksu(70) ve Mücahit Ünser(24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ve Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor - SAMSUN

Kaynak: İHA

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