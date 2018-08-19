Bafra'da Kaza: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Süleyman Gün'ün kullandığı 34 YS 1463 motosiklet, Çetinkaya Kavşağı'ndan karşı istikamete geçmekte olan Kemal Alper yönetimindeki 34 FR 6786 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN