Bafra'da Kaza: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Yıldız idaresindeki 55 JG 295 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete seyir halinde olan İlkay K.'nın (37) kullandığı 55 JU 918 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN