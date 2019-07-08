Bafra'da karpuz hasadı komisyon onayıyla yapılacak

Bafra'da karpuz ve kavun hasadının komisyon onayıyla yapılacağı bildirildi.

Bafra Sebze Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Murat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi.

Şahin, yaptığı konuşmada, bereketli bir kış sezonunu geride bıraktıklarını yaz hasat sezonunun da başlamak üzere olduğunu belirtti.

Türkiye'deki en kaliteli kavun ve karpuzların Bafra Ovası'nda yetiştirildiğini ifade eden Şahin, üreticilere hasatla ilgili uyarılarda bulundu.

Hasatla ilgili komisyon oluşturulduğunu söyleyen Şahin, "İlgili sebze halinden 2 temsilci, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir temsilci, Ziraat Odasından bir temsilci, Sebzeciler Birliğinden bir temsilciden oluşan komisyon kuruldu. Karpuz hasadı yapacak kişiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edecekler, bu kurulan komisyon tarlaya gidecek ve onay verilirse karpuz hasadına başlanacak. Eğer karpuz hasada uygun değilse de imha edilecek. Bununla alakalı kontrol noktaları da kuruluyor." dedi.

İzin almayan üreticiler hakkında cezai işlem uygulanacağının altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz dışarıdan gelen tanımadıkları, yabancı müşteriye paralarını almadan mallarını vermesin. Geçen yıl 2 milyon 800 bin lira üreticinin parası dışarı gitti geri gelmedi. O yüzden üreticiler bir yıllık emeklerini kimseye kaptırmasınlar.

Geçtiğimiz günlerde, 'dışarıdan yabancı müşteri istemiyor musunuz ?' tarzında konuşmalar oldu. Bizim için müşteri velinimetimizdir. Başımızın üstünde yeri var. Biz sağlam müşteriler istiyoruz. Sağlam müşteri ne kadar çok gelirse piyasa o kadar güzel olur."

Kaynak: AA