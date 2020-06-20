Bafra'da Karayer Mahallesi sakinlerinden çocuk parkı talebi Samsun'un Bafra ilçesinde Türbe Mahallesi'nin Karayer Mahallesi sakinleri, çocukların oynayabilecekleri bir park talebinde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde Türbe Mahallesi'nin Karayer Mahallesi sakinleri, çocukların oynayabilecekleri bir park talebinde bulundu.

Türbe Köyü Muhtarı Aşur Güngör, yaptığı açıklamada, evlerinin önünün beton yol olduğunu, tehlike oluşturduğu için çocuklar için uygun bir oyun alanı bulunmadığını söyledi.

Mahallelerinde bulunan mera alanının park olması için daha önce yetkililere müracat edildiğini belirten Güngör, "Biz de muhtarlık olarak bu talebi uygun gördük. Evlerimizin önünden yol geçtiği ve tehlikeli olduğu için çocuklarımıza bir park istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA