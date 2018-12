Bafra'da 'Kadın' Zirvesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in eşi Şükriye Şahin, İl Kadın Hakları Koordinasyonu Kurulu üyelerini Bafra'da ağırladı.

Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyeleri ile Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, Büyükşehir Belediye Başkanı Şükriye Şahin'in misafiri oldu. Konuklarını Bafra'da ağırlayan Şükriye Şahin, "Sizlerin yaptığınız çalışmaları büyük takdirle karşılıyoruz. Daima sizlerle birlikteyiz" dedi.

Şükriye Şahin, Samsun'dan gelen konuklarını ilk olarak Niyazi Kesim Restoran'da ağırladı. Şahin, çiçeklerle karşıladığı ve tek tek 'hoş geldin' dediği konuklarıyla yenilen yemeğin ardından etkinlik ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Şükriye Şahin, İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu ile Valilik Yerel Eşitlik Birimi'nin çalışmalarına övgüler yağdırdı.

Şükriye Şahin, Samsun il genelinde kadınların ve özellikle kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yapılan her hizmetin büyük önem taşıdığını belirterek, "Sizler de bu alanlarda çok önemli hizmetleri ve projeleri yerine getiriyorsunuz. Kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerine yönelik yapılan her çalışmada bizler sizin yanınızdayız. Kadınlarımızın üretmesi üreterek ekonomik açıdan özgürlüğünü kazanması çok güzel ve takdire şayan. Sizler bu konuda kadınlara öncülük ediyorsunuz. Kadın emeğinin heba olup gitmesi yerine o emeklerin karşılığını görmesi için yapılan her çalışmada sizlerle beraberiz" dedi.

Şükriye Şahin ayrıca, "Ben de bir eğitimci olarak her zaman kız çocuklarımızın okula gitmeleri konusunu son derece önemsedim. Kız çocuklarımız mutlaka okula gitmelidirler. Bunun için sizlerin yaptığı her çalışmayı önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin: "Her zaman destek oldum"

Yenilen yemeğin ardından Şükriye Şahin konuklarını bu kez de İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinde ağırladı. Buradaki buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı. Başkan Şahin, yaptığı kısa konuşmada, "Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ile her zaman bir araya geldik. Kadınlarımızın, gençlerimizin fikirlerini önemsedik. Ortak akıl ve istişare benim önceliğimdir. Bu nedenle sivil toplum kuruşlarının her zaman destekçisi oldum. Onlarla bir araya gelmeyi ve onların sorunları ile dertlenmeyi seviyorum" diye konuştu.

Kadınlar ise ürettikleri ürünlerin sergilenmesi ve satışını gerçekleştirmesi konusunda Başkan Zihni Şahin'in kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür etti. Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık da, "İlk defa bir belediye başkanının evinde ağırlandı. Burada sizlerle birlikte olmak bizim için bir ayrıcalık ve onurdur" şeklinde konuştu. - SAMSUN

