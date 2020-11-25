Bafra'da KADES toplantısı
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Bafra'da KADES toplantısı

25.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:55
Bafra'da KADES toplantısı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olması nedeniyle eş zamanlı 81 il ve tüm ilçelerde olduğu gibi Bafra'da Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı bugün Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

2020 yılı içerisinde verilerle birlikte kurumların yapmış olduğu çalışmaları değerlendirildiği toplantıda konuşan Kaymakam Ertürkmen, "25 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa imzaladığı protokol kapsamında uygulamaya konulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı doğrultusunda oluşturulan İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurul üyeleri paydaş kurumlarımızla birlikte diğer kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK'lar ile iş birliği içerisinde eğitim, seminer ve çeşitli etkinlikler düzenlemek suretiyle toplumumuzda farkındalığı artırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Toplantı sonrası komisyon üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımının yapıldığı standı ziyaret etti. Kadınlara yönelik şiddete karşı bilgilendirme faaliyetinde bulunan polis ve jandarma ekipleri, sözlü bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlara broşür dağıttı. KADES tanıtımını yapan ekipler uygulama hakkında da kadınlara bilgi verdi. Komisyon üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Birim Amirliği'ni de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SAMSUN

Bafra'da KADES toplantısı
Bafra'da KADES toplantısı
Bafra'da KADES toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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