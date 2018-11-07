Bafra'da Kaçak İçki Ele Geçirildi

Bafra'da Kaçak İçki Ele Geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinde 189 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.

Bafra'da Kaçak İçki Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde 189 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kızılırmak Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan baskında çeşitli markalarda bandrolsüz 189 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.E. isimli şahıs polis ekiplerince Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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