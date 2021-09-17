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Bafra'da jandarma okul servis sürücüleri ve görevli personele trafik eğitimi verdi

AA / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel
Bafra'da jandarma okul servis sürücüleri ve görevli personele trafik eğitimi verdi

Samsun'un Bafra İlçesinde jandarma tarafından okul servis şoförleri ve rehber personele trafik eğitimi verildi.

Samsun'un Bafra İlçesinde jandarma tarafından okul servis şoförleri ve rehber personele trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bafra Şeyhulaş Özel Eğitim Meslek Okulu servis araçlarının sürücüleri ve araçlarda görevli rehber personele yönelik Kovid-19 kuralları çevresinde trafik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde Karayolları Trafik Kanunu, okul servis araçları hizmet yönetmeliği, öğrencileri taşıma güvenliği, çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemler, şoförlerin uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Bafra'da jandarma okul servis sürücüleri ve görevli personele trafik eğitimi verdi

Bafra'da jandarma okul servis sürücüleri ve görevli personele trafik eğitimi verdi

Bafra'da jandarma okul servis sürücüleri ve görevli personele trafik eğitimi verdi

Bafra'da jandarma okul servis sürücüleri ve görevli personele trafik eğitimi verdi

AA / Ümit Ceylan - Son Dakika Haberleri
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