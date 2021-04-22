Bafra'da jandarma denetimleri

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına aralıksız devam ediliyor.

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına aralıksız devam ediliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 21 köyde 341 kişide HES kodu sorgusunda ve izolasyon da bulunması gereken 35 kişinin evlerinde karantina denetimlerinde bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal mahalle yollarından ilçeye gelen vatandaşlara ve toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması yaparak maske, mesafe, hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı