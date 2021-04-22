Bafra'da jandarma denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bafra'da jandarma denetimleri

Bafra'da jandarma denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına aralıksız devam ediliyor.

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına aralıksız devam ediliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 21 köyde 341 kişide HES kodu sorgusunda ve izolasyon da bulunması gereken 35 kişinin evlerinde karantina denetimlerinde bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal mahalle yollarından ilçeye gelen vatandaşlara ve toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması yaparak maske, mesafe, hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Bafra'da jandarma denetimleri
Bafra'da jandarma denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Nikos Dendias Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bafra'da jandarma denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:16:33. #1.14#

title