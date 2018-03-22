Bafra'da İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Yaptı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hava süspansiyon sistemleri ve otomobil körük üretimi yapan fabrikada işten çıkartılan işçiler eylem yaptı.

Bafra ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren hava süspansiyon sistemleri ve otomobil körük üretimi yapan fabrikada bir yıl içerisinde işten çıkarılan 118 işçi, sendika yetkilileriyle bir araya gelerek eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla eylem yapan işçiler adına konuşan Tes-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Nakif Yılmaz, "Bu mübarek günde Bafra'da sanayi bölgemizde işten atılan arkadaşlarımız için buradayız. Öncelikle anayasal hakkımız olan örgütlenme hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Özel sektörün para kazanma hırsına 'dur' demek zorundayız. O yüzden sendikamız burada örgütlendi ve toplu sözleşme yapmak için gerekli çalışmayı başlattık. Ama işverenlerimiz buna engel olmaya çalışıyor" dedi.

Konuşmanın ardından bir süre sloganlar atan işçiler daha sonra dağıldı.

- Bafra