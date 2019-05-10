Bafra'da İş Yerinde Çıkan Yangın Korku Dolu Dakikalar Yaşattı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Recep Çotur'a ait iş yerinin ikinci katında yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İkinci katı ve çatıyı saran alevlere müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA